«Ты супер!», выпуск первый: Юлия Тимофеева

Одиннадцатилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Юлия Тимофеева приехала из Самары.
Девочка вышла на сцену в коротком серебристом платье и запела «Сопрано». От волнения у нее перехватывало дыхание. Юлианна Караулова оказалась единственной из судей, кто нажал зеленую кнопку.
После выступления юная артистка уверяла, что оценками не расстроена, но голос ее задрожал, казалось, что она вот-вот заплачет. Юлия Тимофеева призналась, что композицию выбрала не случайно и посвятила ее своему папе.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
После выступления юная артистка уверяла, что оценками не расстроена, но голос ее задрожал, казалось, что она вот-вот заплачет. Юлия Тимофеева призналась, что композицию выбрала не случайно и посвятила ее своему папе.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Комментарии