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    «Ты супер!», выпуск первый: Юлия Тимофеева. НТВ, Ты супер, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск первый: Юлия Тимофеева

    «Ты супер!», выпуск первый: Юлия Тимофеева

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    «Ты супер!», выпуск первый: Юлия Тимофеева

    «Ты супер!», выпуск первый: Юлия Тимофеева

    «Ты супер!», выпуск первый: Юлия Тимофеева

      Одиннадцатилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Юлия Тимофеева приехала из Самары.

      Девочка вышла на сцену в коротком серебристом платье и запела «Сопрано». От волнения у нее перехватывало дыхание. Юлианна Караулова оказалась единственной из судей, кто нажал зеленую кнопку.

      После выступления юная артистка уверяла, что оценками не расстроена, но голос ее задрожал, казалось, что она вот-вот заплачет. Юлия Тимофеева призналась, что композицию выбрала не случайно и посвятила ее своему папе.

      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.

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