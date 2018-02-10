«Ты супер!», выпуск первый: Владимир Скрипаль

Семнадцатилетний участник второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Владимир Скрипаль приехал из Татарстана.
Юноша вышел на сцену в строгом темном костюме и при галстуке и исполнил песню «Солнце». Юлианна Караулова на припеве нажала зеленую кнопку, вслед за ней это сделали Сергей Лазарев и Игорь Крутой.
Караулова отметила хорошие вокальные данные Владимира, Сергей Лазарев похвалил юношу за мощное начало, а Крутой признался, что поставил бы конкурсанту четверку. Виктор Дробыш, не нажавший кнопку, нашел недочеты в выступлении и указал на них исполнителю.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Караулова отметила хорошие вокальные данные Владимира, Сергей Лазарев похвалил юношу за мощное начало, а Крутой признался, что поставил бы конкурсанту четверку. Виктор Дробыш, не нажавший кнопку, нашел недочеты в выступлении и указал на них исполнителю.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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