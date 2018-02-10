«Ты супер!», выпуск первый: Василина Понамарёва

Восьмилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Василина Понамарёва приехала их Бурятии.
Девочка в воздушном розовом платье уверенной походкой вышла на сцену и исполнила песню «Хорошо». Виктор Дробыш стал первым, кто нажал зеленую кнопку. Юлианна Караулова тоже быстро поставила девочке положительную оценку, затем это сделал Игорь Крутой. Сергей Лазарев кокетливо помахал исполнительнице рукой и тоже ударил по кнопке.
Василина Понамарёва покорила абсолютно всех членов жюри. Интересная деталь: Дробыш снимал выступление юной артистки на свой мобильный телефон. Позже он признался, что собирается отправить запись Стасу Пьехе, который был одним из членов жюри в первом сезоне вокального конкурса.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Василина Понамарёва покорила абсолютно всех членов жюри. Интересная деталь: Дробыш снимал выступление юной артистки на свой мобильный телефон. Позже он признался, что собирается отправить запись Стасу Пьехе, который был одним из членов жюри в первом сезоне вокального конкурса.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
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