«Ты супер!», выпуск первый: Анжелика Лазарева

Девятилетняя участница второго сезона международного вокального проекта «Ты супер!» Анжелика Лазарева приехала из башкирской столицы.
Девочка с обаятельной улыбкой на лице вышла на сцену и исполнила композицию It Don’t Mean A Thing. Юлианна Караулова сразу оценил номер, потом это сделал Игорь Крутой, за Дробыша кнопку прямо во время выступления нажала сама Анжелика Лазарева. Знаменитый однофамилец юной артистки тоже поставил конкурсантке оценку.
Задорный номер похвалила Юлианна Караулова, Крутой отметил артистичность девочки, а Дробыш назвал Анжелику украшением проекта.
Следующий выпуск вокального шоу «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Задорный номер похвалила Юлианна Караулова, Крутой отметил артистичность девочки, а Дробыш назвал Анжелику украшением проекта.
Следующий выпуск вокального шоу «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 17 февраля, в 20:00 на НТВ.
Комментарии