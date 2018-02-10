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    Москвич ударил ножом выпрыгнувшую из окна жену

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    Москвич ударил ножом выпрыгнувшую из окна жену

    Москвич ударил ножом выпрыгнувшую из окна жену

    На юго-востоке Москвы женщина выпрыгнула окна, спасаясь от мужа с ножом.

    Инцидент произошел сегодня утром у дома на улице Текстильщиков.

    Женщина во время бытовой ссоры с мужем выпрыгнула с третьего этажа. Однако мужчина догнал супругу на улице и ударил ее ножом.

    Как сообщает ТАСС, житель Москвы уже задержан. Пострадавшая женщина доставлена в больницу.

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