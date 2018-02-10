Пояса смертников найдены на месте боев с террористами в Ингушетии

Двое бандитов, причастных к деятельности террористической направленности, нейтрализованы в Ингушетии в ходе контртеррористической операции.
В НАК сообщили, что оба ликвидированных в Ингушетии бандита были причастны к преступлениям террористической направленности. Один из нейтрализованных террористов находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне ИГИЛ.
На месте боестолкновения с бандитами спецназ обнаружил два пояса смертника.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе нейтрализации террористов в Ингушетии нет, отметили в ведомстве.
На месте боестолкновения с бандитами спецназ обнаружил два пояса смертника.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе нейтрализации террористов в Ингушетии нет, отметили в ведомстве.
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