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    Пояса смертников найдены на месте боев с террористами в Ингушетии

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    • Фото: nac.gov.ru
    Пояса смертников найдены на месте боев с террористами в Ингушетии

    Пояса смертников найдены на месте боев с террористами в Ингушетии

    Пояса смертников найдены на месте боев с террористами в Ингушетии
  • Фото: nac.gov.ru

    • Двое бандитов, причастных к деятельности террористической направленности, нейтрализованы в Ингушетии в ходе контртеррористической операции.

    В НАК сообщили, что оба ликвидированных в Ингушетии бандита были причастны к преступлениям террористической направленности. Один из нейтрализованных террористов находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне ИГИЛ.

    На месте боестолкновения с бандитами спецназ обнаружил два пояса смертника.

    Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе нейтрализации террористов в Ингушетии нет, отметили в ведомстве.






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