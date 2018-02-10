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    Российские хоккеисты отправили восемь шайб в ворота Южной Кореи

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Российские хоккеисты отправили восемь шайб в ворота Южной Кореи

    Российские хоккеисты отправили восемь шайб в ворота Южной Кореи

    Российские хоккеисты отправили восемь шайб в ворота Южной Кореи
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Сборная России по хоккею разгромила команду Южной Кореи в последнем контрольном матче перед стартом олимпийского турнира.

    Встреча закончилась со счетом 8:1 (2:1, 2:0, 4:0) в пользу дружины Олега Знарка.

    В составе российской команды дублем отметился Никита Гусев. Также голы на свой счет записали Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Павел Дацюк и Егор Яковлев. Хозяева Олимпийских игр ответили шайбой Брока Радунске.

    Отметим, что уже в среду, 14 февраля, россиянам предстоит матч против команды Словакии. Также на групповом этапе олимпийского турнира сборная России сыграет с США и Словенией.

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