Российские хоккеисты отправили восемь шайб в ворота Южной Кореи

Сборная России по хоккею разгромила команду Южной Кореи в последнем контрольном матче перед стартом олимпийского турнира.

Встреча закончилась со счетом 8:1 (2:1, 2:0, 4:0) в пользу дружины Олега Знарка.



В составе российской команды дублем отметился Никита Гусев. Также голы на свой счет записали Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Павел Дацюк и Егор Яковлев. Хозяева Олимпийских игр ответили шайбой Брока Радунске.



Отметим, что уже в среду, 14 февраля, россиянам предстоит матч против команды Словакии. Также на групповом этапе олимпийского турнира сборная России сыграет с США и Словенией.