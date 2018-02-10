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    Акция «Лыжня России» стартовала в 73 регионах страны. лыжный спорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАкция «Лыжня России» стартовала в 73 регионах страны

    Акция «Лыжня России» стартовала в 73 регионах страны

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    Акция «Лыжня России» стартовала в 73 регионах страны

    Акция «Лыжня России» стартовала в 73 регионах страны

    Акция «Лыжня России» стартовала в 73 регионах страны

      Сегодня по всей стране проходит масштабная спортивная акция «Лыжня России».

      Одними из первых участие в гонке приняли жители Сахалина. В селе Троицкое проложили несколько трасс: 200-метровую — для детей, 5-километровую — для школьников и студентов, 10-километровую — для взрослых.

      Гости и участники забега могли погреться в специальных шатрах и подкрепиться на полевой кухне. Самая массовая лыжная гонка России проводится уже в 36-й раз. Ожидается, что в этом году на старт выйдут более полутора миллионов человек.

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