Акция «Лыжня России» стартовала в 73 регионах страны

Сегодня по всей стране проходит масштабная спортивная акция «Лыжня России».

Одними из первых участие в гонке приняли жители Сахалина. В селе Троицкое проложили несколько трасс: 200-метровую — для детей, 5-километровую — для школьников и студентов, 10-километровую — для взрослых.



Гости и участники забега могли погреться в специальных шатрах и подкрепиться на полевой кухне. Самая массовая лыжная гонка России проводится уже в 36-й раз. Ожидается, что в этом году на старт выйдут более полутора миллионов человек.