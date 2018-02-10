Пятилетнему Андрею нужны деньги на сложную операцию у американских хирургов

В помощи нуждается пятилетний Андрей Карпушев, страдающий патологией лицевых нервов. При таком заболевании у ребенка неправильно функционируют глаза, нарушены мимика и слух. Сделать операцию готовы американские врачи, для этого необходимо собрать почти 6 миллионов рублей. Таких денег у семьи Андрея нет.

Коллекции автомобилей Андрея Карпушева любой позавидует. Но машин много не бывает, поэтому ребенок радуется каждой новой модели. Мальчик признается, что большой игрушечный автопарк — это его заветное желание. А еще у него есть мечта.



Андрей Карпушев: «Мечтаю, чтобы у меня было хорошее ушко и глазки нормальные».



Когда Андрей родился, врачи не сразу решились показать его маме. У мальчика парез лицевого нерва, из-за которого перекошены губы, левый глаз даже во сне не закрывается, а правое ушко сформировалось неправильно. Безусловно, родные приняли Андрюшу таким, какой он есть, но с каждым годом он становится старше и все чаще спрашивает: почему он не такой, как все.



Диана Карпушева, мама Андрея: «Когда он с детьми общается, кто-то заостряет внимание, кто-то подойдет и потрогает. К зеркалу подходит, смотрит на свое ухо».



Пока ни один пластический хирург не взялся исправить дефект. Российские медики готовы сформировать ему новое ухо, но в качестве материала придется взять ребро ребенка. Это несколько сложнейших операций, которые не советуют делать в столь юном возрасте.



Модная прическа, конечно, помогает скрыть внешние недостатки. И все же это не главное. Из-за неправильного строения уха у мальчика развилась холестеотома.



Ирина Николаева, бабушка Андрея: «Там образуется такая капсула в этой капсуле скапливается сера и микроорганизмы. И эта капсула либо наружу выходит, тогда образуется свищ, либо она может разорваться, а там головной мозг, это может привести к летальному исходу».



Бабушка Андрея — медик по образованию. Она знает, что в этом случае время — главный враг. Недавно во время конференции в Астане ей посчастливилось пообщаться с американскими коллегами. Как выяснилось, за границей ее внуку за одну операцию смогут вернуть и здоровье, и красоту.



Ирина Николаева: «Один доктор удаляет холестеатому, а второй доктор меняет его и делает пластику ушка. Если мы поедем туда, тут же нам личико исправят»



Единственная преграда на пути к выздоровлению — это деньги. Заграничные медики выставили счет на 5 с лишним миллионов рублей.



Диана Карпушева: «Знакомые, друзья, родственники откликнулись. Кто сколько смог, так и помог».



Общими силами удалось собрать лишь 90 тысяч рублей. Дальше Андрей и его мама рассчитывают на помощь телезрителей. Семья надеется и верит в чудеса, ведь они уже случались. Андрей родился с пороком сердца, но сейчас в это невозможно поверить. Чтобы помочь мальчику, отправьте СМС на номер 4575 со словом «журавлик», через пробел указав сумму пожертвования. Например: журавлик 350.