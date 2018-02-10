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    Американских военных заподозрили в торговле наркотиками в Японии

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    Американских военных заподозрили в торговле наркотиками в Японии

    Американских военных заподозрили в торговле наркотиками в Японии

    ВМС США проверяют личный состав 7-го флота, который базируется в Йокосуке (Япония). Американских моряков подозревают торговле наркотиками.

    Как сообщает японский телеканал NHK, несколько человек из экипажа авианосца «Рональд Рейган» могли продавать наркотики на территории Японии.

    В свою очередь газета Wall Street Journal отмечает, что расследование ведется в отношении 12 военнослужащих. По предварительной информации, они покупали и реализовывали через Интернет экстази и ЛСД. Не исключено, что американцы и сами употребляли наркотики.

    В расследовании участвуют японские специалисты.

    Добавим, что в Японии размещены несколько сотен военных объектов США и контингент численностью порядка 50 тыс. военных и вспомогательного персонала. На базе «Йокосука» и в Сасэбо базируется 7-й флот ВМС США. 3-й экспедиционный корпус морской пехоты США стоит на острове Окинава.

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