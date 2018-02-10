Американских военных заподозрили в торговле наркотиками в Японии

ВМС США проверяют личный состав
7-го флота, который базируется в Йокосуке (Япония). Американских моряков подозревают торговле наркотиками.
Как сообщает японский телеканал NHK, несколько человек из экипажа авианосца «Рональд Рейган» могли продавать наркотики на территории Японии.
В свою очередь газета Wall Street Journal отмечает, что расследование ведется в отношении 12 военнослужащих. По предварительной информации, они покупали и реализовывали через Интернет экстази и ЛСД. Не исключено, что американцы и сами употребляли наркотики.
В расследовании участвуют японские специалисты.
Добавим, что в Японии размещены несколько сотен военных объектов США и контингент численностью порядка 50 тыс. военных и вспомогательного персонала. На базе «Йокосука» и в Сасэбо базируется 7-й флот ВМС США. 3-й экспедиционный корпус морской пехоты США стоит на острове Окинава.
В свою очередь газета Wall Street Journal отмечает, что расследование ведется в отношении 12 военнослужащих. По предварительной информации, они покупали и реализовывали через Интернет экстази и ЛСД. Не исключено, что американцы и сами употребляли наркотики.
В расследовании участвуют японские специалисты.
Добавим, что в Японии размещены несколько сотен военных объектов США и контингент численностью порядка 50 тыс. военных и вспомогательного персонала. На базе «Йокосука» и в Сасэбо базируется 7-й флот ВМС США. 3-й экспедиционный корпус морской пехоты США стоит на острове Окинава.
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