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    «Аэрофлот» усилит контроль за провозом ручной клади

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    «Аэрофлот» усилит контроль за провозом ручной клади

    «Аэрофлот» усилит контроль за провозом ручной клади

    С 15 февраля «Аэрофлот» ужесточит контроль за провозом ручной клади.

    Об этом сообщается на сайте компании. Там говорится, что контроль будет осуществляться как при регистрации, так и при выходе на посадку. Причем при несоответствии каких-либо параметров нормам, установленным «Аэрофлотом», пассажир будет обязан сдать ручную кладь в багаж. А в случае превышения бесплатной нормы багажа, придется оплатить его сверхнормативный вес. При отказе оплатить провоз багажа, компания может отказать в перевозке.

    Такая мера вводится из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку места для размещения ручной клади в салоне самолета.

    Нормы провоза ручной клади при этом не изменяются, усиливается лишь контроль за их соблюдением.

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