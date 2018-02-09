В NASA сообщили о приближении к Земле 40-метрового астероида

смотреть Падение челябинского метеорита: лучшие кадры

В NASA отмечают, что размеры астероида могут превышать масштабы челябинского метеорита. Минимальное расстояние между Землей и космическим телом может достичь 64 тыс. км., представитель Центра слежения за околоземными объектами NASA: «Хотя астероид 2018 CB невелик, его размеры могут превзойти размеры астероида, который вошёл в атмосферу Земли над Челябинском около пяти лет назад».Челябинский метеорит упал на земную поверхность 15 февраля 2013 года. В результате серии ударных волн в Челябинске были разрушены некоторые постройки, пострадали здания. Ранения разной степени тяжести получили около 2 тысяч человек.