Житель Кабардино-Балкарии изнасиловал 13-летнюю девочку после знакомства в соцсети

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Кабардино-Балкарии в розыск объявлен педофил, надругавшийся над школьницей в пустовавшем доме.
По версии следствия, неоднократно судимый мужчина 1991 года рождения в соцсети познакомился с 13-летней девочкой. В конце января он встретился со школьницей и отвез ее в пустовавший дом своей родственницы.
Там педофил, угрожая девочке расправой, надругался над ней. После этого мужчина отпустил ребенка и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в управлении СК по Кабардино-Балкарии.
Там педофил, угрожая девочке расправой, надругался над ней. После этого мужчина отпустил ребенка и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в управлении СК по Кабардино-Балкарии.
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