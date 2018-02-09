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    Житель Кабардино-Балкарии изнасиловал 13-летнюю девочку после знакомства в соцсети

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    Житель Кабардино-Балкарии изнасиловал 13-летнюю девочку после знакомства в соцсети

    Житель <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> изнасиловал <nobr>13-летнюю</nobr> девочку после знакомства в соцсети

    В Кабардино-Балкарии в розыск объявлен педофил, надругавшийся над школьницей в пустовавшем доме.

    По версии следствия, неоднократно судимый мужчина 1991 года рождения в соцсети познакомился с 13-летней девочкой. В конце января он встретился со школьницей и отвез ее в пустовавший дом своей родственницы.

    Там педофил, угрожая девочке расправой, надругался над ней. После этого мужчина отпустил ребенка и скрылся.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в управлении СК по Кабардино-Балкарии.

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