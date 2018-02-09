Власти Амстердама запретили туристам смотреть на проституток

Власти Амстердама решили ужесточить правила проведения экскурсий по знаменитому «кварталу красных фонарей».
В частности, решено запретить туристам фотографировать работников секс-индустрии, шуметь и употреблять спиртное.
Также гидов обязали следить за тем, чтобы туристы не поворачивались лицом к проституткам. А перед началом тура гид должен предупредить участников экскурсии, что они должны проявлять уважение к жителям и работникам «квартала красных фонарей».
Кроме того, согласно новым правилам, группа не должна превышать 20 человек, а проводить экскурсии нельзя позднее 23:00.
Наказывать за нарушение правил решили штрафами. Так, независимому гиду придется заплатить 190 евро, а сотруднику туристической компании — 950 евро. После трех нарушений гида лишат лицензии.
Необходимость ужесточения правил власти Амстердама объяснили тем, что за последние годы число туристов, посещающих «квартал красных фонарей», значительно возросло. Новые правила начнут действовать с апреля этого года, передает «Интерфакс».
Также гидов обязали следить за тем, чтобы туристы не поворачивались лицом к проституткам. А перед началом тура гид должен предупредить участников экскурсии, что они должны проявлять уважение к жителям и работникам «квартала красных фонарей».
Кроме того, согласно новым правилам, группа не должна превышать 20 человек, а проводить экскурсии нельзя позднее 23:00.
Наказывать за нарушение правил решили штрафами. Так, независимому гиду придется заплатить 190 евро, а сотруднику туристической компании — 950 евро. После трех нарушений гида лишат лицензии.
Необходимость ужесточения правил власти Амстердама объяснили тем, что за последние годы число туристов, посещающих «квартал красных фонарей», значительно возросло. Новые правила начнут действовать с апреля этого года, передает «Интерфакс».
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