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    Леди в платье с открытой спиной завладела вниманием принца Чарльза. Великобритания, курьезы, монархи и августейшие особы, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛеди в платье с открытой спиной завладела вниманием принца Чарльза

    Леди в платье с открытой спиной завладела вниманием принца Чарльза

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    Леди в платье с открытой спиной завладела вниманием принца Чарльза

    Леди в платье с открытой спиной завладела вниманием принца Чарльза

    Леди в платье с открытой спиной завладела вниманием принца Чарльза

      На приеме в Сент-Джеймсском дворце принц Чарльз продемонстрировал игривое настроение. Его внимание привлекла гостья, которая позволила себе пренебречь дресс-кодом и явилась на мероприятие в платье с открытой спиной.

      Принц Чарльз не смог сдержать эмоции и бросал на леди восхищенные взгляды. Сообщалось, что он даже позволил себе двусмысленные шутки про изгибы дамы.

      Ранее принцу попадались и более раскованные собеседницы. Например, во время встречи с группой Spice Girls одна из участниц музыкального коллектива даже похлопала наследника британского престола по месту, для которого этот престол предназначен.

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