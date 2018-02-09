Леди в платье с открытой спиной завладела вниманием принца Чарльза

На приеме в Сент-Джеймсском дворце принц Чарльз продемонстрировал игривое настроение. Его внимание привлекла гостья, которая позволила себе пренебречь дресс-кодом и явилась на мероприятие в платье с открытой спиной.

Принц Чарльз не смог сдержать эмоции и бросал на леди восхищенные взгляды. Сообщалось, что он даже позволил себе двусмысленные шутки про изгибы дамы.



Ранее принцу попадались и более раскованные собеседницы. Например, во время встречи с группой Spice Girls одна из участниц музыкального коллектива даже похлопала наследника британского престола по месту, для которого этот престол предназначен.