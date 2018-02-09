Актер из фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо» умер после болезни

Заслуженный артист России Дмитрий Бузылёв скончался на
62-м году жизни.
Актер, композитор и сценарист умер после продолжительной болезни.
Как сообщили в Союзе кинематографистов России, прощание с артистом состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдет в Доме кино, после чего Бузылёв будет похоронен Пыхтинском кладбище.
Дмитрий Бузылёв был хорошо знаком зрителям по фильмам «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики» и другим. Кроме того, Бузылёв писал и исполнял цыганские песни и романсы, в том числе «Твои глаза зеленые», «Песня цыган Сибири», «Ой, да не будите».
Как сообщили в Союзе кинематографистов России, прощание с артистом состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдет в Доме кино, после чего Бузылёв будет похоронен Пыхтинском кладбище.
Дмитрий Бузылёв был хорошо знаком зрителям по фильмам «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики» и другим. Кроме того, Бузылёв писал и исполнял цыганские песни и романсы, в том числе «Твои глаза зеленые», «Песня цыган Сибири», «Ой, да не будите».
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