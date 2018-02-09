Глава ДНР: установлены все причастные к убийству комбата Гиви

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что дело об убийстве комбата «Сомали» Гиви закроют в этом году.
По словам руководителя самопровозглашенной республики, все причастные к гибели Михаила Толстых уже установлены. Однако пока не все подозреваемые задержаны.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать все не могу. Идет активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году».
При этом Захарченко отметил, что некоторые задержанные за убийство Гиви имеют прямое отношение и к смерти комбата ополчения Арсена Павлова с позывным Моторола, сообщает Донецкое агентство новостей.
Напомним, Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года. Комбат был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. Арсен Павлов 16 октября 2016 года стал жертвой взрыва бомбы в лифте. Власти ДНР обвинили в убийстве командиров ополчения украинские диверсионно-разведывательные группы.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать все не могу. Идет активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году».
При этом Захарченко отметил, что некоторые задержанные за убийство Гиви имеют прямое отношение и к смерти комбата ополчения Арсена Павлова с позывным Моторола, сообщает Донецкое агентство новостей.
Напомним, Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года. Комбат был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. Арсен Павлов 16 октября 2016 года стал жертвой взрыва бомбы в лифте. Власти ДНР обвинили в убийстве командиров ополчения украинские диверсионно-разведывательные группы.
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