Впервые в мире стриптиз был показан 9 февраля 1893 года в Париже.

На сцене знаменитого кабаре Moulin Rouge во время студенческой вечеринки одна из моделей полностью разделась. Позже за это ее оштрафовали на 100 франков.



Наказание танцовщицы привело к студенческим волнениям, и под давлением общественности полное обнажение во время танца было официально разрешено.



Краткая история стриптиза — в нашем видео в формате #заминуту.