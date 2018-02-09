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    Сегодня — день рождения стриптиза. памятные даты, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСегодня — день рождения стриптиза

    Сегодня — день рождения стриптиза

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, BRIAN BLANCO
    Сегодня — день рождения стриптиза

    Сегодня — день рождения стриптиза

    Сегодня — день рождения стриптиза
    • Фото: Reuters © 2018, BRIAN BLANCO

      • Впервые в мире стриптиз был показан 9 февраля 1893 года в Париже.

      На сцене знаменитого кабаре Moulin Rouge во время студенческой вечеринки одна из моделей полностью разделась. Позже за это ее оштрафовали на 100 франков.

      Наказание танцовщицы привело к студенческим волнениям, и под давлением общественности полное обнажение во время танца было официально разрешено.

      Краткая история стриптиза — в нашем видео в формате #заминуту.

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