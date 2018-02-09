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    Силуанов: налоговая нагрузка в России будет сокращаться

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    Силуанов: налоговая нагрузка в России будет сокращаться

    Силуанов: налоговая нагрузка в России будет сокращаться

    Глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что налоговая нагрузка для добросовестных налогоплательщиков в ближайшие шесть лет повышаться не будет.

    Более того, отметил министр финансов, налоговая нагрузка будет сокращаться.

    При этом Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, подчеркнул, что за предыдущие шесть лет в России основные базовые ставки по налогам практически не менялись.

    Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Нельзя говорить о том, что мы где-то втихаря подкручиваем, повышаем налоги. Наоборот. И хочу сказать, что для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться».

    Также министр заявил о необходимости создать комфортных условия для ведения бизнеса в России и отметил, что последние решения властей направлены на то, чтобы вернуть в страну предпринимателей, которые ранее ее покинули, передает РИА Новости.

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