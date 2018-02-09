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    В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД

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    В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД

    В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД

    В Госдуме предложили создать конкурсную систему поощрения водителей, которые соблюдают ПДД.

    Как сообщает RT, с инициативой выступил член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Иван Сухарев, он направил запрос в МВД.

    Депутат предлагает организовать для российских водителей лотерею, призовой фонд которой формируется из уплаченных нарушителями штрафов. Сухарев ссылается на опыт шведской Speed Camera Lottery, когда нарушители получали штрафы, а соблюдающие правила водители, наоборот, — поощрения. Эксперты заявили, что в результате этой акции средняя скорость потока в стране снизилась на 22%.

    Сухарев предлагает провести эксперимент с поощрением водителей в первую очередь в Москве, а в случае успеха внедрить систему по всей России.

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