В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД

В Госдуме предложили создать конкурсную систему поощрения водителей, которые соблюдают ПДД.
Как сообщает RT, с инициативой выступил член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Иван Сухарев, он направил запрос в МВД.
Депутат предлагает организовать для российских водителей лотерею, призовой фонд которой формируется из уплаченных нарушителями штрафов. Сухарев ссылается на опыт шведской Speed Camera Lottery, когда нарушители получали штрафы, а соблюдающие правила водители, наоборот, — поощрения. Эксперты заявили, что в результате этой акции средняя скорость потока в стране снизилась на 22%.
Сухарев предлагает провести эксперимент с поощрением водителей в первую очередь в Москве, а в случае успеха внедрить систему по всей России.
Депутат предлагает организовать для российских водителей лотерею, призовой фонд которой формируется из уплаченных нарушителями штрафов. Сухарев ссылается на опыт шведской Speed Camera Lottery, когда нарушители получали штрафы, а соблюдающие правила водители, наоборот, — поощрения. Эксперты заявили, что в результате этой акции средняя скорость потока в стране снизилась на 22%.
Сухарев предлагает провести эксперимент с поощрением водителей в первую очередь в Москве, а в случае успеха внедрить систему по всей России.
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