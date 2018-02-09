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    Трое маленьких детей погибли в пожаре в поселке под Нижним Новгородом

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    • Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Трое маленьких детей погибли в пожаре в поселке под Нижним Новгородом

    Трое маленьких детей погибли в пожаре в поселке под Нижним Новгородом

    Трое маленьких детей погибли в пожаре в поселке под Нижним Новгородом
  • Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

    • Пожар в поселке Афонино унес жизни троих маленьких детей. Родители, увидев возгорание возле детской кроватки, выпрыгнули из окна дома.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в пожаре в жилом доме в поселке Афонино Нижегородской области. Пожар произошел в пятницу утром, дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

    Пресс-служба СУ СК по Нижегородской области: «В результате пожара погибли малолетние мальчики 2012, 2013 и 2017 годов рождения… Предварительно, очаг возгорания находился около двухъярусной детской кроватки. Родители были спасены сотрудниками МЧС».

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Следователи установили, что ранее мать малышей состояла на профилактическом учете, а прошлой осенью детей даже изымали из семьи. В связи с этим сотрудники СК намерены также дать юридическую оценку действиям органов опеки, которые сняли мать с профилактического учета.

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