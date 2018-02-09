В Приморье проверяют школу, где ученица прочла матерный стих Маяковского

Отдел образования Ольгинского района Приморья проводит проверку после инцидента в одной из сельских школ, где ученица рассказала на уроке стихотворение Владимира Маяковского, содержащее нецензурные слова.
Видео с чтением стиха школьницей на уроке в сельской школе сняли одноклассники ученицы и выложили в Сеть. В районном отделе образования заявили РИА Новости, что шокированы произошедшим и собираются принять меры.
Елена Мальцева, глава отдела образования Ольгинского района Приморья: «Мы все в шоке. Сейчас идет проверка инцидента. Пока не совсем понятна реакция учителя — она сидела, слушала, смеялась. Учитель, готовясь к уроку, задает тему — лирика Маяковского, стихи о женщине или о родине, например. Это устоявшаяся методика преподавания. А не так, что школьник сам выбирает стих, а учитель не контролирует процесс, и с первых слов же можно понять, что это — не воспитание».
По мнению педагогов, учитель сразу должна была остановить читающую стих школьницу, но не сделала этого. Говоря про ученицу, глава отдела образования также припомнила детдомовское прошлое девочки.
Елена Мальцева: «Девочка — уже взрослая и в таком возрасте должна была отдавать себе отчет в происходящем. Она находится под опекой последние несколько лет, до этого жила в детдоме. Под опеку ее взяла директор школы, тогда она еще работала учителем. Не знаю, что двигало школьницей — или желание популярности, или она не думала о последствиях. Она бравировала тем, что учитель позволяет ей читать стих и не останавливает, хотя ждала, что ее прервут».
Ученицу после разгоревшегося скандала направили к психологу. Также было решено, что девочку поставит на контроль комиссия по делам несовершеннолетних. По словам Мальцевой, преподаватель уже выступила на педсовете. Теперь назначено родительское собрание. «Насчет того, уволят учителя или нет, — пока сложно сказать, еще идет проверка», — отметили в отделе образования.
Елена Мальцева, глава отдела образования Ольгинского района Приморья: «Мы все в шоке. Сейчас идет проверка инцидента. Пока не совсем понятна реакция учителя — она сидела, слушала, смеялась. Учитель, готовясь к уроку, задает тему — лирика Маяковского, стихи о женщине или о родине, например. Это устоявшаяся методика преподавания. А не так, что школьник сам выбирает стих, а учитель не контролирует процесс, и с первых слов же можно понять, что это — не воспитание».
По мнению педагогов, учитель сразу должна была остановить читающую стих школьницу, но не сделала этого. Говоря про ученицу, глава отдела образования также припомнила детдомовское прошлое девочки.
Елена Мальцева: «Девочка — уже взрослая и в таком возрасте должна была отдавать себе отчет в происходящем. Она находится под опекой последние несколько лет, до этого жила в детдоме. Под опеку ее взяла директор школы, тогда она еще работала учителем. Не знаю, что двигало школьницей — или желание популярности, или она не думала о последствиях. Она бравировала тем, что учитель позволяет ей читать стих и не останавливает, хотя ждала, что ее прервут».
Ученицу после разгоревшегося скандала направили к психологу. Также было решено, что девочку поставит на контроль комиссия по делам несовершеннолетних. По словам Мальцевой, преподаватель уже выступила на педсовете. Теперь назначено родительское собрание. «Насчет того, уволят учителя или нет, — пока сложно сказать, еще идет проверка», — отметили в отделе образования.
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