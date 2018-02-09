В Новой Москве возле мусорного бака нашли новорожденных медвежат: фото

Москвич нашел двух медвежат в картонной коробке возле мусорного бака в поселке Марьино (Троицкий административный округ Москвы).
Житель московского поселка Марьино сообщил о находке в Департамент природопользования Москвы и попросил помочь спасти животных. На место выехали специалисты, осмотрели медвежат и решили вернуть их в живую природу. Решено, что перед возвращением в лес малыши пройдут адаптацию в заповеднике Тверской области «Чистый лес», сообщается на сайте ведомства.
Из сообщения Департамента природопользования Москвы: «Поскольку медвежата еще не успели привыкнуть к людям, то специалисты приняли решение передать их в Торопецкую биологическую станцию „Чистый Лес“, структурное подразделение Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Тверской области, для того, чтобы после прохождения реабилитации животные смогли вернуться в живую природу».
В департаменте рассказали, что это уже не первый случай, когда на территории ТиНАО в Москве находят медведей. Так, несколько лет назад специалистам пришлось возвращать обратно в лес медведицу Викторию.
Из сообщения Департамента природопользования Москвы: «Поскольку медвежата еще не успели привыкнуть к людям, то специалисты приняли решение передать их в Торопецкую биологическую станцию „Чистый Лес“, структурное подразделение Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Тверской области, для того, чтобы после прохождения реабилитации животные смогли вернуться в живую природу».
В департаменте рассказали, что это уже не первый случай, когда на территории ТиНАО в Москве находят медведей. Так, несколько лет назад специалистам пришлось возвращать обратно в лес медведицу Викторию.
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