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    В Новой Москве возле мусорного бака нашли новорожденных медвежат: фото

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    • Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
    В Новой Москве возле мусорного бака нашли новорожденных медвежат: фото

    В Новой Москве возле мусорного бака нашли новорожденных медвежат: фото

    В Новой Москве возле мусорного бака нашли новорожденных медвежат: фото
  • Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

    • Москвич нашел двух медвежат в картонной коробке возле мусорного бака в поселке Марьино (Троицкий административный округ Москвы).

    Житель московского поселка Марьино сообщил о находке в Департамент природопользования Москвы и попросил помочь спасти животных. На место выехали специалисты, осмотрели медвежат и решили вернуть их в живую природу. Решено, что перед возвращением в лес малыши пройдут адаптацию в заповеднике Тверской области «Чистый лес», сообщается на сайте ведомства.

    Из сообщения Департамента природопользования Москвы: «Поскольку медвежата еще не успели привыкнуть к людям, то специалисты приняли решение передать их в Торопецкую биологическую станцию „Чистый Лес“, структурное подразделение Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Тверской области, для того, чтобы после прохождения реабилитации животные смогли вернуться в живую природу».

    В департаменте рассказали, что это уже не первый случай, когда на территории ТиНАО в Москве находят медведей. Так, несколько лет назад специалистам пришлось возвращать обратно в лес медведицу Викторию.

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