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    Сирийские беженцы получили гуманитарную помощь из Чечни. Сирия, Чечня, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские беженцы получили гуманитарную помощь из Чечни

    Сирийские беженцы получили гуманитарную помощь из Чечни

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    Сирийские беженцы получили гуманитарную помощь из Чечни

    Сирийские беженцы получили гуманитарную помощь из Чечни

    Сирийские беженцы получили гуманитарную помощь из Чечни

      В лагерь беженцев под Дамаском доставили гуманитарную помощь. Ее привезли специалисты российского центра по примирению враждующих сторон. Продукты и предметы первой необходимости для сирийцев собрали жители Чечни.

      В лагере живут около 6 тысяч человек. Все они были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть беженцев — дети, многие из них остались без родителей.

      Фейсаль Ахмад, глава администрации г. Бутеха: «Здесь очень много семей, которые нуждаются в помощи, в любой помощи. У многих погибли отцы, мужья, братья. Женщины с детьми остались без кормильцев. Для них такие акции — это возможность хотя бы какое-то время не думать о том, чем накормить детей и во что их одеть».

      Гуманитарная ситуация в лагере остается тяжелой, поскольку он находится недалеко от зоны деэскалации. Каждый сюда прибывают десятки новых беженцев.

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