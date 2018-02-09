Сирийские беженцы получили гуманитарную помощь из Чечни

В лагерь беженцев под Дамаском доставили гуманитарную помощь. Ее привезли специалисты российского центра по примирению враждующих сторон. Продукты и предметы первой необходимости для сирийцев собрали жители Чечни.

В лагере живут около 6 тысяч человек. Все они были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть беженцев — дети, многие из них остались без родителей.



Фейсаль Ахмад, глава администрации г. Бутеха: «Здесь очень много семей, которые нуждаются в помощи, в любой помощи. У многих погибли отцы, мужья, братья. Женщины с детьми остались без кормильцев. Для них такие акции — это возможность хотя бы какое-то время не думать о том, чем накормить детей и во что их одеть».



Гуманитарная ситуация в лагере остается тяжелой, поскольку он находится недалеко от зоны деэскалации. Каждый сюда прибывают десятки новых беженцев.