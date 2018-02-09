Три игрока страхового рынка и один банк лишились лицензий

ЦБ РФ отозвал лицензии на разные виды деятельности у страховой группы «АСКО», страховой компании
«Инвест-Полис», Русско-английского страхового брокера и банка «Финансово-промышленный капитал».
У группы «АСКО» (Республика Татарстан) лицензия на страховую деятельность отозвана, так как организация в положенный срок не устранила нарушения страхового законодательства, которые явились основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ ЦБ РФ от 19 января 2018 года).
Теперь группа «АСКО» прекратить страховую деятельность и выполнить все обязательства по договорам страхования, в том числе произвести страховые выплаты по имеющимся страховым случаям. Кроме того, организация должна предупредить страхователей и перестрахователей, перестраховщиков по договорам страхования и договорам перестрахования об отзыве лицензии и дате досрочного прекращения договоров. Как сообщается на сайте регулятора, после отзыва лицензий выданные группой «АСКО» страховые полисы ОСАГО будут действовать до истечения их сроков.
Сегодня же лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности отозвана у Русско-английского страхового брокера. Причиной также стало неустранение в отведенные сроки нарушений страхового законодательства, из-за которых приказом ЦБ РФ от 7 декабря 2017 года было приостановлено действие лицензии на страховую брокерскую деятельность.
Кроме того, Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Инвест-Полис» (г. Королёв, Московская область). Это решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Также сегодня лицензии лишился банк «Финансово-промышленный капитал», зарегистрированный в Москве. В его деятельности выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений. Кроме того, обнаружились признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отображенных в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ. «Финансово-промышленный капитал» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, он по величине активов на 1 января занимал 297-е место в банковской системе страны.
Теперь группа «АСКО» прекратить страховую деятельность и выполнить все обязательства по договорам страхования, в том числе произвести страховые выплаты по имеющимся страховым случаям. Кроме того, организация должна предупредить страхователей и перестрахователей, перестраховщиков по договорам страхования и договорам перестрахования об отзыве лицензии и дате досрочного прекращения договоров. Как сообщается на сайте регулятора, после отзыва лицензий выданные группой «АСКО» страховые полисы ОСАГО будут действовать до истечения их сроков.
Сегодня же лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности отозвана у Русско-английского страхового брокера. Причиной также стало неустранение в отведенные сроки нарушений страхового законодательства, из-за которых приказом ЦБ РФ от 7 декабря 2017 года было приостановлено действие лицензии на страховую брокерскую деятельность.
Кроме того, Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Инвест-Полис» (г. Королёв, Московская область). Это решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Также сегодня лицензии лишился банк «Финансово-промышленный капитал», зарегистрированный в Москве. В его деятельности выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений. Кроме того, обнаружились признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отображенных в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ. «Финансово-промышленный капитал» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, он по величине активов на 1 января занимал 297-е место в банковской системе страны.
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