Суд приговорил экс-губернатора Сахалина к 13 годам колонии

Южно-Сахалинский городской суд признал экс- губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем.
По решению суда, Хорошавин признан виновным по восьми эпизодам получения взятки. Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в 500 млн рублей, сообщает ТАСС.
Елена Поликина, судья: «Рассмотрев дело, суд постановил признать Хорошавина виновным в совершении преступлений по статьям „Получение взятки“ и „Легализация денежных средств, добытых преступным путем“ и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн рублей Александру Хорошавину».
Кроме того, Хорошавин лишен государственных наград и права занимать государственные должности. Его подельники также получили длительные строки заключения. Так, бывший зампредседателя областного правительства Сергей Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре млн рублей. Экс-советник Хорошавина Андрей Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 млн рублей. Экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой, он ограничится выплатой 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы.
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены уголовные дела о получении многомиллионных взяток. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А бывший советник губернатора Икрамов терял сознание в зале суда, после чего врачи диагностировали у него гипертонический криз.
Елена Поликина, судья: «Рассмотрев дело, суд постановил признать Хорошавина виновным в совершении преступлений по статьям „Получение взятки“ и „Легализация денежных средств, добытых преступным путем“ и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн рублей Александру Хорошавину».
Кроме того, Хорошавин лишен государственных наград и права занимать государственные должности. Его подельники также получили длительные строки заключения. Так, бывший зампредседателя областного правительства Сергей Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре млн рублей. Экс-советник Хорошавина Андрей Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 млн рублей. Экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой, он ограничится выплатой 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы.
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены уголовные дела о получении многомиллионных взяток. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А бывший советник губернатора Икрамов терял сознание в зале суда, после чего врачи диагностировали у него гипертонический криз.
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