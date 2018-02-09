Немецкий депутат призвал снять санкции с России после поездки в Крым

Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен, который посетил Крым в составе немецкой делегации, рассказал о поездке в прямом эфире НТВ.

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Сайффен отметил, что делегация была радушно принята на полуострове, и добавил, что, несмотря на угрозы со стороны Украины, по возвращении домой членам делегации ничего не грозит.



Хельмут Сайффен, депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия: «Мы были очень добродушно приняты в Крыму. Что касается украинских угроз, то могу всех успокоить — по возвращении домой нам ничего не грозит. Более того, этот посол и с нами общался, пытался нас чему-то учить. Но мы просто приняли к сведению, а когда вернемся в Германию все равно будем рассказывать о том, как обстоят дела в Крыму на самом деле».



Сайффен также ответил на вопрос о том, что теряют бизнес и экономика Германии из-за санкционной войны между Западом и Россией, главной причиной которой и стал Крым.



Хельмут Сайффен: «Я не могу вам назвать точные цифры в миллиардах евро, но точно знаю, что от антироссийских санкций страдает 40% экономики Германии, тогда как Британия страдает всего на 7%, Франция — на 5%, а Америка и того меньше — на 0,6%».



При этом дипломат заявил, что, по мнению членов делегации, санкции с России «необходимо немедленно снять, потому что они вредят всем». «Мы уверены, что правовой вопрос о статусе Крыма можно отложить на потом, пусть политики между собой его решают, а простое население не должно страдать от этих санкций», — заключил он.

