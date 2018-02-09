В Подмосковье при взрыве газа на скотобойне пострадали пять человек

Газовый баллон взорвался на предприятии по забою скота в подмосковном Ступино.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС России, баллон взорвался в одной из хозяйственных построек на скотобойной ферме.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Пятеро человек, пострадавших при взрыве, госпитализированы в Ступинскую центральную районную больницу. Погибших нет.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Пятеро человек, пострадавших при взрыве, госпитализированы в Ступинскую центральную районную больницу. Погибших нет.
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