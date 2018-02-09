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    СМИ: в Сирии взяты в плен двое британских палачей ИГИЛ

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    • Фото: twitter.com
    СМИ: в Сирии взяты в плен двое британских палачей ИГИЛ

    СМИ: в Сирии взяты в плен двое британских палачей ИГИЛ

    СМИ: в Сирии взяты в плен двое британских палачей ИГИЛ
  • Фото: twitter.com

    • В СМИ появились сообщения о том, что бойцы курдского ополчения в Сирии взяли в плен двух британских палачей из террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), казнивших многих западных заложников.

    По данным New York Times, в плен попали последние из четырех боевиков, известных как «Битлз» из-за их британского акцента. Это Александа Коти (Alexanda Kotey) и Эль Шафи Эльшейх (El Shafee Elsheikh).

    Главарь «четверки» Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был уничтожен в ноябре 2015 года. Еще один из палачей — Эйн Лесли Дэвис был пойман и осужден в Турции.

    Все четверо ранее проживали в западном Лондоне. Отряду приписываются пытки заложников и казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.

    Что будет с взятыми в плен боевиками, пока неизвестно. Отмечается, что их перевод в военную тюрьму «Гуантанамо» связан с правовыми сложностями, так как они входили в ИГИЛ, а не в «Аль-Каиду».

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