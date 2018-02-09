СМИ: в Сирии взяты в плен двое британских палачей ИГИЛ

В СМИ появились сообщения о том, что бойцы курдского ополчения в Сирии взяли в плен двух британских палачей из террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), казнивших многих западных заложников.
По данным New York Times, в плен попали последние из четырех боевиков, известных как «Битлз» из-за их британского акцента. Это Александа Коти (Alexanda Kotey) и Эль Шафи Эльшейх (El Shafee Elsheikh).
Главарь «четверки» Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был уничтожен в ноябре 2015 года. Еще один из палачей — Эйн Лесли Дэвис был пойман и осужден в Турции.
Все четверо ранее проживали в западном Лондоне. Отряду приписываются пытки заложников и казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.
Что будет с взятыми в плен боевиками, пока неизвестно. Отмечается, что их перевод в военную тюрьму «Гуантанамо» связан с правовыми сложностями, так как они входили в ИГИЛ, а не в «Аль-Каиду».
Главарь «четверки» Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был уничтожен в ноябре 2015 года. Еще один из палачей — Эйн Лесли Дэвис был пойман и осужден в Турции.
Все четверо ранее проживали в западном Лондоне. Отряду приписываются пытки заложников и казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.
Что будет с взятыми в плен боевиками, пока неизвестно. Отмечается, что их перевод в военную тюрьму «Гуантанамо» связан с правовыми сложностями, так как они входили в ИГИЛ, а не в «Аль-Каиду».
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