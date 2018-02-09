США готовы заново выстроить отношения с Россией

США хотели бы «заново отстроить» отношения с Россией для решения общих проблем.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, сегодня есть много вопросов, вызывающих взаимную озабоченность России и США, и решать их лучше вместе.



Хезер Науэрт, пресс-секретарь Госдепартамента: «Это очень сложные многокомпонентные и сложные отношения. Госсекретарь четко обозначил то, на каком уровне находятся сейчас наши отношения. Возможно, вы помните прошлый год, когда он сказал, что отношения находятся на низком уровне. Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность»



Одна из них, по словам Науэрт, — ситуация в Северной Корее. Пресс-секретарь Госдепартамента заявила, что «США нужно от России больше помощи по КНДР в вопросе денуклеаризации».



Также Науэрт отметила, что Москве и Вашингтону удалось добиться успеха в «создании зоны безопасности на юго-западе Сирии, где режим прекращения огня сохраняется с июля прошлого года».