Штаб Бориса Титова рассказал петербуржцам о секретах сильной экономики

Предвыборная программа кандидата в президенты от «Партии роста» базируется на опыте и достижениях бизнесменов. Именно успешные предприниматели могут послужить опорой долгосрочной стратегии роста.

Сегодня в Петербурге доверенные лица кандидата в президенты Бориса Титова рассказали, как, по их мнению, должна развиваться отечественная экономика. Презентуя программу предвыборной кампании, промышленники, девелоперы и другие представители бизнес-электората посетовали на зависимость от цен на углеводороды; пообещали решить проблему с нехваткой рабочих мест и заодно подготовить профессиональные кадры.



Взамен они предлагают снизить долю государства в экономике и пересмотреть уровень налоговой нагрузки. У предпринимателей, по их словам, также есть производственные возможности, чтобы вывести самозанятых граждан из теневого сектора.



Дмитрий Панов, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Бориса Титова: «Мы верим в ту программу, которую презентует Б. Ю. Титов. Потому что она понятная, взвешенная. Но самое главное, что к ее разработке приложили руку успешные бизнесмены, которые успели доказать делом, что они понимают, как развивать свое предприятие. Они могут давать качественные рекомендации».



Члены избирательного штаба в Петербурге не обошли стороной и потенциальные активы Северной столицы. Стратегию роста, по их мнению, поддержит вовлечение заброшенных бюджетных зданий в деловой оборот и выгодное использование сельхозземель за чертой города.