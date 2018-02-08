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    Штаб Бориса Титова рассказал петербуржцам о секретах сильной экономики. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШтаб Бориса Титова рассказал петербуржцам о секретах сильной экономики

    Штаб Бориса Титова рассказал петербуржцам о секретах сильной экономики

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    Штаб Бориса Титова рассказал петербуржцам о секретах сильной экономики

    Штаб Бориса Титова рассказал петербуржцам о секретах сильной экономики

    Штаб Бориса Титова рассказал петербуржцам о секретах сильной экономики

      Предвыборная программа кандидата в президенты от «Партии роста» базируется на опыте и достижениях бизнесменов. Именно успешные предприниматели могут послужить опорой долгосрочной стратегии роста.

      Сегодня в Петербурге доверенные лица кандидата в президенты Бориса Титова рассказали, как, по их мнению, должна развиваться отечественная экономика. Презентуя программу предвыборной кампании, промышленники, девелоперы и другие представители бизнес-электората посетовали на зависимость от цен на углеводороды; пообещали решить проблему с нехваткой рабочих мест и заодно подготовить профессиональные кадры.

      Взамен они предлагают снизить долю государства в экономике и пересмотреть уровень налоговой нагрузки. У предпринимателей, по их словам, также есть производственные возможности, чтобы вывести самозанятых граждан из теневого сектора.

      Дмитрий Панов, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Бориса Титова: «Мы верим в ту программу, которую презентует Б. Ю. Титов. Потому что она понятная, взвешенная. Но самое главное, что к ее разработке приложили руку успешные бизнесмены, которые успели доказать делом, что они понимают, как развивать свое предприятие. Они могут давать качественные рекомендации».

      Члены избирательного штаба в Петербурге не обошли стороной и потенциальные активы Северной столицы. Стратегию роста, по их мнению, поддержит вовлечение заброшенных бюджетных зданий в деловой оборот и выгодное использование сельхозземель за чертой города.

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