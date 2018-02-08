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    Символ времени: в Петербурге устроили выставку звездных джинсов. Санкт-Петербург, выставки и музеи, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСимвол времени: в Петербурге устроили выставку звездных джинсов

    Символ времени: в Петербурге устроили выставку звездных джинсов

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    Символ времени: в Петербурге устроили выставку звездных джинсов

    Символ времени: в Петербурге устроили выставку звездных джинсов

      В Музее социалистического быта разложили в витринах культовый предмет гардероба.

      Бесценные экспонаты джинсов лично передали известные личности. Дополнив любимые изделия воспоминаниями, связанными со своими первыми джинсами. Атмосферу дополнили виниловыми дисками, кроссовками периода 80-х и жвачками.

      Как выглядели настоящие джинсы, за которые жителю Ленинграда среднего достатка приходилось отдавать две зарплаты, рассказал директор музея.

      Рустем Валиахметов, заслуженный работник культуры РФ: «Джинсы для многих были первым ощущением огромного счастья. Многие мужчины не могут вспомнить фамилию своей первой девушки, а марку своих первых джинсов они помнят хорошо. Бари Каримович Алибасов очень хорошо говорит о джинсах. Будучи в Казахстане, он на последние деньги купил билет в Одессу и свои первые джинсы. У истоков нашей выставки стоял Александр Розенбаум. Он отдал нам свои старые рокерские джинсы, а затем пошел и купил новые. И позже написал стихи: „В джинсы мир, как в доспехи, закован. // Ими бредил каждый пацан“».

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