Губернатор Петербурга увидел достижения «Гидроприбора»

Сегодня Георгий Полтавченко проверил, как справляется с выполнением задачи по импортозамещению концерн «Гидроприбор». В его состав входят сразу несколько городских предприятий.

На протяжении столетия это ведущая организация, выпускающая морское подводное оружие. Торпедные и минные компоненты, средства обнаружения и блоки приборов управления сейчас поставляют и за границу. Так, на предприятии продемонстрировали оборудование, которым оснастили торпеды для Алжира и Вьетнама.



Производством морского вооружения на предприятии занимаются с конца XIX века. Музейная экспозиция (это модельный ряд — от первой гальванической мины до современных торпед) насчитывает десятки различных образцов. Начинка и технические характеристики подводного оружия засекречены, но внешний вид продукции на предприятии не скрывают.