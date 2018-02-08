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    Губернатор Петербурга увидел достижения «Гидроприбора». Полтавченко, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, губернаторы, промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Петербурга увидел достижения «Гидроприбора»

    Губернатор Петербурга увидел достижения «Гидроприбора»

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    Губернатор Петербурга увидел достижения «Гидроприбора»

    Губернатор Петербурга увидел достижения «Гидроприбора»

      Сегодня Георгий Полтавченко проверил, как справляется с выполнением задачи по импортозамещению концерн «Гидроприбор». В его состав входят сразу несколько городских предприятий.

      На протяжении столетия это ведущая организация, выпускающая морское подводное оружие. Торпедные и минные компоненты, средства обнаружения и блоки приборов управления сейчас поставляют и за границу. Так, на предприятии продемонстрировали оборудование, которым оснастили торпеды для Алжира и Вьетнама.

      Производством морского вооружения на предприятии занимаются с конца XIX века. Музейная экспозиция (это модельный ряд — от первой гальванической мины до современных торпед) насчитывает десятки различных образцов. Начинка и технические характеристики подводного оружия засекречены, но внешний вид продукции на предприятии не скрывают.

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