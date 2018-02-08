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    Росавиация предупредила авиакомпании о запрете повышать цены во время ЧМ-2018

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    Росавиация предупредила авиакомпании о запрете повышать цены во время ЧМ-2018

    Росавиация предупредила авиакомпании о запрете повышать цены во время <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Росавиация уведомила авиакомпании о запрете на повышение тарифов в период чемпионата мира по футболу.

    Росавиация начала уведомлять авиакомпании об ограничении цен на билеты в период чемпионата мира по футболу в 2018 году. Уведомления с подписью замглавы ведомства Олега Клима в четверг были направлены в адрес российских авиаперевозчиков, передает «Интерфакс».

    Из текста телеграммы: «Руководителям МТУ Росавиации осуществить информирование подведомственных авиакомпаний и аэропортов о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

    Ведомство также сообщает, что будет следить за тарифами и наличием авиабилетов. Пожаловаться на нарушения можно будет не только в Росавиацию, но и в ФАС.

    В уведомлениях Росавиация ссылается на закон «О подготовке и проведении в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому увеличение тарифов на билеты, а также сборов на услуги аэропортов в городах, принимающих матчи чемпионата, запрещено. Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Болельщиков будут принимать 13 аэропортов.

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