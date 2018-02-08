Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  

    Захарова по-китайски поздравила жителей КНР с Праздником весны

    2 комментария

    Захарова по-китайски поздравила жителей КНР с Праздником весны

    Захарова <nobr>по-китайски</nobr> поздравила жителей КНР с Праздником весны

    Официальный представитель МИД РФ оригинально поздравила китайцев с наступающим Новым годом по лунному календарю.

    Во время сегодняшнего брифинга к Марии Захаровой обратился представитель агентства «Синьхуа». Корреспондент попросил поздравить граждан КНР с наступающим Новым годом.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру. Если вы попросили сделать это по-китайски, то готова сделать это с удовольствием».

    После этого уже на китайском языке Захарова произнесла: «Китайские друзья, с Праздником весны. Желаю исполнения всех желаний!»

    Отметим, что в этом году Новый год по лунному календарю, который также называют Китайский новый год и Праздник весны, будет отмечаться 16 февраля. Торжества в КНР и других странах Восточной Азии продлятся до двух недель.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru