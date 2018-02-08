Захарова по-китайски поздравила жителей КНР с Праздником весны

Официальный представитель МИД РФ оригинально поздравила китайцев с наступающим Новым годом по лунному календарю.

Во время сегодняшнего брифинга к Марии Захаровой обратился представитель агентства «Синьхуа». Корреспондент попросил поздравить граждан КНР с наступающим Новым годом.



Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру. Если вы попросили сделать это по-китайски, то готова сделать это с удовольствием».



После этого уже на китайском языке Захарова произнесла: «Китайские друзья, с Праздником весны. Желаю исполнения всех желаний!»



Отметим, что в этом году Новый год по лунному календарю, который также называют Китайский новый год и Праздник весны, будет отмечаться 16 февраля. Торжества в КНР и других странах Восточной Азии продлятся до двух недель.

