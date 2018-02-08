В Петербурге квартплата за январь повысится из-за холодов

Петербуржцев ожидает повышение платы за коммунальные услуги. Квитанции с новыми цифрами начнут приходить уже сегодня. Как сообщили в жилищном комитете, суммы в платежных документах увеличатся на 4 процента.

Средний счет составит около четырех с половиной тысяч рублей. Это связано с большим потреблением тепла, вызванным январскими холодами.



Кроме того, в жилищном комитете рассказали, что планируют за три дня освободить крыши всех зданий от наледи. К этому моменту работа выполнена более чем на 40 процентов.



Сегодня на борьбу с сосульками выведут не менее полутора тысяч кровельщиков. Примерно тех же сроков придерживается и глава комитета по благоустройству. Владимир Рублевский пообещал журналистам, что его ведомство вывезет снег с городских улиц к 12 февраля.