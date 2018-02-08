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    В столичном метро появился посвященный Самуилу Маршаку поезд. Москва, метро, писатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ столичном метро появился посвященный Самуилу Маршаку поезд

    В столичном метро появился посвященный Самуилу Маршаку поезд

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    • Фото: Михаил Брацило / vk.com
    В столичном метро появился посвященный Самуилу Маршаку поезд

    В столичном метро появился посвященный Самуилу Маршаку поезд

    В столичном метро появился посвященный Самуилу Маршаку поезд
    • Фото: Михаил Брацило / vk.com

      • По рельсам Арбатско-Покровской линии московского метрополитена с сегодняшнего дня начал курсировать «Мой Маршак». Так называется новый тематический поезд, запуск которого приурочен к 130-летию со дня рождения поэта.

      Выбор самой синей ветки неслучаен. В частности, за 7 минут пути от станции «Строгино» до «Крылатского» пассажиры успеют не только узнать детали биографии поэта и драматурга, но и вспомнить, где обедал воробей и кто был такой усатый и полосатый.

      Для каждого вагона организаторы подобрали свою стилистику — театральную, детскую, военную и английскую. В оформлении именного состава использована информация о жизни и творчестве поэта — интересные факты из биографии и близких ему людях, любимые стихотворения, сказки и баллады.

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