Пьяный дебошир напал на полицейских в аэропорту Новосибирска: видео

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении
25-летнего мужчины, устроившего пьяный дебош.
ЧП в аэропорту Толмачёво случилось накануне, 7 февраля. Полицейские заметили нетрезвого 25-летнего мужчину и попытались доставить транзитного пассажира в дежурную комнату для составления протокола. Однако он оказал сопротивление — дебошир оскорбил одного из стражей порядка и ударил его товарища.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников транспортной полиции, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников транспортной полиции, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
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