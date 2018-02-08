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    Пьяный дебошир напал на полицейских в аэропорту Новосибирска: видео. Новосибирск, авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, драки и избиения, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяный дебошир напал на полицейских в аэропорту Новосибирска: видео

    Пьяный дебошир напал на полицейских в аэропорту Новосибирска: видео

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    Пьяный дебошир напал на полицейских в аэропорту Новосибирска: видео

    Пьяный дебошир напал на полицейских в аэропорту Новосибирска: видео

    Пьяный дебошир напал на полицейских в аэропорту Новосибирска: видео

      В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, устроившего пьяный дебош.

      ЧП в аэропорту Толмачёво случилось накануне, 7 февраля. Полицейские заметили нетрезвого 25-летнего мужчину и попытались доставить транзитного пассажира в дежурную комнату для составления протокола. Однако он оказал сопротивление — дебошир оскорбил одного из стражей порядка и ударил его товарища.

      Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников транспортной полиции, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

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