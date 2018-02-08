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    Полицейским запретили отстранять от вождения пьяных судей

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    Полицейским запретили отстранять от вождения пьяных судей

    Полицейским запретили отстранять от вождения пьяных судей

    Инспекторам ДПС запретили составлять протоколы и отправлять на освидетельствование судей-нарушителей.

    Раньше полицейские могли обращаться с судьями, попавшимися на нарушениях ПДД, как с рядовым водителями.

    Теперь же, согласно приказу МВД, вступившему в силу с 8 февраля, право отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к ответственности за нарушения инспекторы ДПС утратили. Они могут лишь рапортовать руководству о своих претензиях в адрес конкретного судьи, после чего информация будет передаваться в надзорное ведомство.

    Тот же порядок действует в отношении сотрудников прокуратуры.

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