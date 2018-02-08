Конкурс «Вдали от столиц» позволил по-новому взглянуть на российскую глубинку

Сегодня в Интернете появилась первая серия цикла документальных фильмов о победителях конкурса «Вдали от столиц». Это истории людей, которые решили изменить мир в лучшую сторону. Команда НТВ отправилась в разные уголки России, чтобы узнать об их уникальном опыте. Герои первого фильма живут в Тюмени. Это участники социального проекта «Шанс», который помогает подросткам в зоне риска. Для них находят взрослых наставников, готовых выслушать, поддержать и даже стать другом.

Алина — школьница, которая смеется в голос, чтобы слышали все, и бьет парней портфелем. У Кати — волосок к волоску и идеальная осанка, она — финансист, занимается лизингом. Они не родственницы, не соседки, даже музыку слушают разную, но за чашкой какао смеются, словно лучшие подружки. Таких разных сибирячек подружил «Шанс».



Любовь Бровко, менеджер проектов мультицентра «Моя территория»: «Социальный проект „Шанс“ — это, по моему мнению, уникальный проект, где соединяются взрослые и подростки, где они показывают опыт свой».



Принято считать, что передовой опыт всегда в федеральном центре, а за МКАД лишь копируют. И так порой, чаще всего ошибочно, считают даже в самих регионах.



Бэлла Шахмирза, руководитель летней образовательной школы «Балапанлар»: «Я ездила много по России. И когда ты живешь в маленьком регионе, а особенно в маленьком городе, тебе кажется, что вот это медвежий угол. Ты изолирован от всего мира. В Москве — жизнь, там интересно, там театры и кино, туда звезды приезжают. А у нас ничего нет, мы далеко».



Пожив в Москве и Милане, Бэлла Шахмирза вернулась в родной нагайский аул, чтобы доказать, что увлекательно может быть и здесь. С друзьями из столиц она создала летний лагерь для местных ребят. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.