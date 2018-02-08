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    «Дед меня не поймет»: бойцы ВСУ отказываются здороваться словами «Слава Украине»

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    «Дед меня не поймет»: бойцы ВСУ отказываются здороваться словами «Слава Украине»

    «Дед меня не поймет»: бойцы ВСУ отказываются здороваться словами «Слава Украине»

    Идею украинского правительства изменить воинское приветствие со «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине» раскритиковали военные.

    Как пишут местные СМИ, бойцы подконтрольных Киеву армейских подразделений считают, что командованию необходимо заняться обучением и снабжением подразделений, а не менять элементы формы и приветствия. Военный по имени Юрий, который проходит службу на востоке Украины, признался, что обращение «товарищи» ему нравится.

    Юрий, военнослужащий: «Мне старое приветствие ближе к телу. В тылу думают, что от того, что на передке будут кричать „Слава Украине — героям слава“, мы будем воевать лучше. То они береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают».

    Владимир, сержант украинской армии: «У нас не УПА (УПА — Украинская повстанческая армия — вооруженное крыло „Организации украинских националистов“ (ОУН), обе в России признаны экстремистскими и запрещены), у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет. Он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия — это государство. И армия должна быть в стороне от политики, а от этого приветствия политикой несет на версту».

    Но нашлись бойцы-добровольцы, кто инициативу Киева поддержал.

    Александр, доброволец, участвующий в операции на территории Донбасса: «Вполне нормальное предложение, давно нужно было поменять старое советское приветствие. Вообще-то „Слава Украине — героям слава“ давно употребляется на передке как неформальное приветствие. Пора делать официальным».

    Ярослав, капитан украинской армии: «Замена старого приветствия вполне логична, но отзыв „героям слава“ — не очень. В нашей армии далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка».

    Приветствие и лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», использовавшиеся в период Второй мировой войны, вновь обрели популярность в 2014 году во время протестных акций на Украине, которые получили название «Евромайдан».

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