Эксперты и политологи клуба «Валдай» обсудили интеграцию в Большой Евразии

В Москве в рамках «Недели российского бизнеса» прошла сессия клуба «Валдай». В этот раз эксперты обсудили интеграцию в Большой Евразии.

По мнению некоторых политологов, явных точек сопряжения на этом пространстве еще нет, и пока можно лишь в теории рассматривать взаимодействие таких существующих блоков, как ЕврАзЭС, ШОС и АСЕАН. При этом интерес к трансевразийским проектам проявляет и Старая Европа.



Татьяна Валовая, член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии: «Мы начали с Китаем обсуждать тему сопряжения Евразийского экономического союза и китайского „Шелкового пути“. Мы видим, что это очень интересует наших европейских коллег. Когда я приезжаю в Европу, мне очень многие говорят: знаете, нам очень интересно, что вы на этом треке делаете».



По мнению экспертов, объединяющим фактором на континенте могут стать глобальные транспортные проекты.