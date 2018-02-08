Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Эксперты и политологи клуба «Валдай» обсудили интеграцию в Большой Евразии. АСЕАН, ЕврАзЭС/ЕАЭС, ШОС, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты и политологи клуба «Валдай» обсудили интеграцию в Большой Евразии

    Эксперты и политологи клуба «Валдай» обсудили интеграцию в Большой Евразии

    комментировать

    Эксперты и политологи клуба «Валдай» обсудили интеграцию в Большой Евразии

    Эксперты и политологи клуба «Валдай» обсудили интеграцию в Большой Евразии

      В Москве в рамках «Недели российского бизнеса» прошла сессия клуба «Валдай». В этот раз эксперты обсудили интеграцию в Большой Евразии.

      По мнению некоторых политологов, явных точек сопряжения на этом пространстве еще нет, и пока можно лишь в теории рассматривать взаимодействие таких существующих блоков, как ЕврАзЭС, ШОС и АСЕАН. При этом интерес к трансевразийским проектам проявляет и Старая Европа.

      Татьяна Валовая, член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии: «Мы начали с Китаем обсуждать тему сопряжения Евразийского экономического союза и китайского „Шелкового пути“. Мы видим, что это очень интересует наших европейских коллег. Когда я приезжаю в Европу, мне очень многие говорят: знаете, нам очень интересно, что вы на этом треке делаете».

      По мнению экспертов, объединяющим фактором на континенте могут стать глобальные транспортные проекты.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru