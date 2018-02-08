В США скончался один из основоположников Интернета

The Internet lost a hero today. EFF is mourning the loss of our visionary co-founder, John Perry Barlow. Опубликовано Electronic Frontier Foundation (EFF) 7 февраля 2018 г.

: «Сегодня Интернет потерял своего героя. Electronic Frontier Foundation скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу. Без преувеличения можно сказать, что основные сегменты интернета, которые мы все сегодня знаем и любим, существуют и развиваются благодаря руководству и видению Барлоу».Уточняется, что Барлоу ушел из жизни во сне.Организации Electronic Frontier Foundation была основана в 1990 году. Она отстаивает права пользователей электронных средств связи.