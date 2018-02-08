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    В США скончался один из основоположников Интернета

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    В США скончался один из основоположников Интернета

    В США скончался один из основоположников Интернета

    В США скончался один из основоположников Интернета
  • Фото: Associated Press © 2018, Richard Drew

    • Один из основоположников современного Интернета, сооснователь организации Electronic Frontier Foundation, которая занимается защитой прав в киберпространстве, Джон Перри Барлоу скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    Из сообщения пресс-службы: «Сегодня Интернет потерял своего героя. Electronic Frontier Foundation скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу. Без преувеличения можно сказать, что основные сегменты интернета, которые мы все сегодня знаем и любим, существуют и развиваются благодаря руководству и видению Барлоу».

    The Internet lost a hero today. EFF is mourning the loss of our visionary co-founder, John Perry Barlow.

    Опубликовано Electronic Frontier Foundation (EFF) 7 февраля 2018 г.

    Уточняется, что Барлоу ушел из жизни во сне.

    Организации Electronic Frontier Foundation была основана в 1990 году. Она отстаивает права пользователей электронных средств связи.

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