Украинцы прикидываются геями ради убежища в Европе

По данным исследовательской компании «Рейтинг», несмотря на все заверения президента Порошенко о том, что жить стало лучше, почти 40 процентов украинцев готовы покинуть страну ради заработка. Стремятся они, в первую очередь, в США и Европу. Только вот безвизовый режим права на работу не дает. Поэтому украинцам приходится искать иные пути.

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Недавно европейские чиновники признались, что украинские беженцы — это либо коммунисты, либо гомосексуалисты. Их поток настолько увеличился, что псевдобеженцев решили проверять.



Елена Бойко, журналист: «Недостаточно просто сказать: я гомосексуалист. Они тебя отправят к проктологу и проверят — так ли это. А если ты говоришь, что ты коммунист и тебя преследуют, то лучше, если есть видео где тебя избивают на улице с воплями ты „клята коммуняка“».



Например, в Италию, куда, как оказалось, чаще всего едут с партбилетом, только за последнее время перебралось 10 тысяч украинцев. А в Чехии переселенцы из Незалежной уже вторая по численности диаспора. И это не считая Польши и России, куда соседи традиционно едут на заработки. Но такую миграцию украинские власти сочли выгоднее любого западного кредита: в прошлом году МВФ перечислил Киеву миллиард долларов, а заробитчане отправили на родину девять. Только вот работу они получают, скажем так, не самую престижную.



Владимир Олейник, бывший депутат Рады: «Я много людей знаю, которые имеют два высших образования, работали инженерами. А теперь они в Польше работают как рабы, собирая яблоки. Возникает вопрос — это что, не геноцид?»



Итоги евроинтеграции неутешительны. На Украине нет ни одной семьи, чей родственник не уехал бы на заработки. В одной только Польше полтора миллиона заробитчан. Нелегалов — больше половины. Но для украинца со средней зарплатой в 150 долларов соблазн слишком велик.