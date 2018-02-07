Роман Виктюк представит в Петербурге спектакль о трагедии Мандельштама

Знаменитый режиссер везет в Петербург своего «Мандельштама». 8 февраля Роман Виктюк на сцене БДТ предъявит зрителям премьерный спектакль по пьесе американского драматурга Дона Нигро.

Виктюк не мог не поставить это произведение западного писателя, влюбленного в русскую литературу. И не мог не привезти в Петербург. В этом году исполнятся 85 лет стихотворению «Мы живем, под собою не чуя страны», которое называют эпиграммой на Сталина. А Пастернак говорил, что создание этих строчек для Мандельштама было равносильно самоубийству.



В постановке Виктюка оба поэта представлены гениальными безумцами. Спектакль, основанный на документальных фактах, рассказывает о судебном процессе над Мандельштамом.



Роман Виктюк, художественный руководитель театра Виктюка, народный артист России: «Надо иметь смелость, мужество или глупость, чтобы браться за тему Мандельштама, его поколение, его друзей и привезти в город, где он жил».



Судьба и творчество Мандельштама были связаны с Петербургом, Петроградом и Ленинградом. Те самые знаменитые строчки («Петербург! У меня еще есть адреса, // По которым найду мертвецов голоса») — о его гениальных друзьях, поэтах Cеребряного века: Гумилёве, Ахматовой, Блоке. Постановка Виктюка стала единственным обращением к образу и произведениям Мандельштама на сцене.