Forbes представил первый рейтинг криптовалютных миллиардеров

Очередной рейтинг самых богатых, но пока не самых знаменитых сегодня обнародовал журнал Forbes. От своих предшественников фигуранты нового списка отличаются средствами накопления: впервые в истории в рейтинге участвуют только криптовалютные миллиардеры.
Комментируя этот рейтинг, журнал Forbes отмечает: криптовалюта — это мир, где состояние можно сколотить за один день, но, учитывая, что происходит с криптовалютой в последнее время, все потерять тоже можно.
Первое место в первом рейтинге криптовалютных миллиардеров от Forbes занял Крис Ларсен — сооснователь платформы для платежных систем Ripple. Названия компаний в этом рейтинге широкой аудитории мало что скажут, но, видимо придется привыкать, ведь состояние Ларсена оценивают в диапазоне 7,5–8 млрд долларов.
Точнее сказать нельзя, потому что, во-первых, как объясняет Forbes, точной информации мало, во-вторых, курсы криптовалют скачут.
На втором месте — сооснователь криптовалюты Ethereum Джозеф Лубин. У него от 1 до 5 млрд долларов, на третьем — глава биржи Binance Чанпэн Чжао. У того не больше $2 млрд.
В рейтинге есть и русские фамилии. Это Валерий Вавилов — его компания производит оборудование для обработки операций на рынке криптовалют. Его состояние оценили в 500–700 млн долларов. Чуть меньше у Виталика Бутерина, который придумал криптовалюту Ethereum.
Первое место в первом рейтинге криптовалютных миллиардеров от Forbes занял Крис Ларсен — сооснователь платформы для платежных систем Ripple. Названия компаний в этом рейтинге широкой аудитории мало что скажут, но, видимо придется привыкать, ведь состояние Ларсена оценивают в диапазоне 7,5–8 млрд долларов.
Точнее сказать нельзя, потому что, во-первых, как объясняет Forbes, точной информации мало, во-вторых, курсы криптовалют скачут.
На втором месте — сооснователь криптовалюты Ethereum Джозеф Лубин. У него от 1 до 5 млрд долларов, на третьем — глава биржи Binance Чанпэн Чжао. У того не больше $2 млрд.
В рейтинге есть и русские фамилии. Это Валерий Вавилов — его компания производит оборудование для обработки операций на рынке криптовалют. Его состояние оценили в 500–700 млн долларов. Чуть меньше у Виталика Бутерина, который придумал криптовалюту Ethereum.
⚡ 10 самых влиятельных людей из мира криптовалют. Рейтинг Forbeshttps://t.co/isJb551p4C— ForbesRussia (@ForbesRussia) February 7, 2018
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