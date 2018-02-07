Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Forbes представил первый рейтинг криптовалютных миллиардеров. криптовалюты, миллионеры и миллиардеры, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВForbes представил первый рейтинг криптовалютных миллиардеров

    Forbes представил первый рейтинг криптовалютных миллиардеров

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    Forbes представил первый рейтинг криптовалютных миллиардеров

    Forbes представил первый рейтинг криптовалютных миллиардеров

    Forbes представил первый рейтинг криптовалютных миллиардеров

      Очередной рейтинг самых богатых, но пока не самых знаменитых сегодня обнародовал журнал Forbes. От своих предшественников фигуранты нового списка отличаются средствами накопления: впервые в истории в рейтинге участвуют только криптовалютные миллиардеры.

      Комментируя этот рейтинг, журнал Forbes отмечает: криптовалюта — это мир, где состояние можно сколотить за один день, но, учитывая, что происходит с криптовалютой в последнее время, все потерять тоже можно.

      Первое место в первом рейтинге криптовалютных миллиардеров от Forbes занял Крис Ларсен — сооснователь платформы для платежных систем Ripple. Названия компаний в этом рейтинге широкой аудитории мало что скажут, но, видимо придется привыкать, ведь состояние Ларсена оценивают в диапазоне 7,5–8 млрд долларов.

      Точнее сказать нельзя, потому что, во-первых, как объясняет Forbes, точной информации мало, во-вторых, курсы криптовалют скачут.

      На втором месте — сооснователь криптовалюты Ethereum Джозеф Лубин. У него от 1 до 5 млрд долларов, на третьем — глава биржи Binance Чанпэн Чжао. У того не больше $2 млрд.

      В рейтинге есть и русские фамилии. Это Валерий Вавилов — его компания производит оборудование для обработки операций на рынке криптовалют. Его состояние оценили в 500–700 млн долларов. Чуть меньше у Виталика Бутерина, который придумал криптовалюту Ethereum.

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