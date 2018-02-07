ЧМ-2018 превратит Петербург в современный спортивный мегаполис

Петербург выходит на финишную прямую в подготовке к мировому футбольному первенству.

Чтобы транспортная инфраструктура была полностью укомплектована к чемпионату, осталось закупить 96 вагонов для метрополитена, три новых трамвая и открыть две станции подземки.



Что касается «Новокрестовской», пока нет точного решения, смогут ли болельщики спускаться в метро сразу после матча или им придется выжидать полчаса. Два варианта работы станции планируют опробовать во время тестовых матчей, которые пройдут в апреле и мае.



Первая репетиция состоится 29 апреля во время матча «Зенит» — ЦСКА. К уже знакомым маршрутам шаттлов, которые были запущены во время матчей Кубка конфедераций, добавится еще один — от терминала Пулково-2, куда будут прибывать чартерные рейсы, к Московскому вокзалу.



Тем временем на Крестовском острове начинают возводить новый пешеходный мост. По сути это надземный переход. Он пройдет от набережной над Южной дорогой и спустится в районе «Сибур-арены».



По пути к «Стадиону Санкт-Петербург» для удобства зрителей только на Крестовском острове установят 300 знаков навигации. Стала доступна и информация, которая может заинтересовать фанатов отдельных команд. Проживать футболисты будут на четырех площадках: на базе клуба «Зенит» в Удельном парке, а также в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове.