Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ЧМ-2018 превратит Петербург в современный спортивный мегаполис. Санкт-Петербург, аэропорты, метро, общественный транспорт, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧМ-2018 превратит Петербург в современный спортивный мегаполис

    ЧМ-2018 превратит Петербург в современный спортивный мегаполис

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    ЧМ-2018 превратит Петербург в современный спортивный мегаполис

    <nobr>ЧМ-2018</nobr> превратит Петербург в современный спортивный мегаполис

      Петербург выходит на финишную прямую в подготовке к мировому футбольному первенству.

      Чтобы транспортная инфраструктура была полностью укомплектована к чемпионату, осталось закупить 96 вагонов для метрополитена, три новых трамвая и открыть две станции подземки.

      Что касается «Новокрестовской», пока нет точного решения, смогут ли болельщики спускаться в метро сразу после матча или им придется выжидать полчаса. Два варианта работы станции планируют опробовать во время тестовых матчей, которые пройдут в апреле и мае.

      Первая репетиция состоится 29 апреля во время матча «Зенит» — ЦСКА. К уже знакомым маршрутам шаттлов, которые были запущены во время матчей Кубка конфедераций, добавится еще один — от терминала Пулково-2, куда будут прибывать чартерные рейсы, к Московскому вокзалу.

      Тем временем на Крестовском острове начинают возводить новый пешеходный мост. По сути это надземный переход. Он пройдет от набережной над Южной дорогой и спустится в районе «Сибур-арены».

      По пути к «Стадиону Санкт-Петербург» для удобства зрителей только на Крестовском острове установят 300 знаков навигации. Стала доступна и информация, которая может заинтересовать фанатов отдельных команд. Проживать футболисты будут на четырех площадках: на базе клуба «Зенит» в Удельном парке, а также в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове.

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