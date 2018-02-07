Тело зарезанного мужчины обнаружили в автомобиле в Лобне

В подмосковной Лобне в салоне автомобиля обнаружили мертвого мужчину с ножевым ранением.
Об обнаружении тела мужчины в салоне машины в Лобне сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, зарезанный мужчина находился в автомобиле на пассажирском сиденье.
В свою очередь в главке МВД по Московской области подтвердили обнаружение тела в Лобне, но не стали приводить подробности трагедии.
В свою очередь в главке МВД по Московской области подтвердили обнаружение тела в Лобне, но не стали приводить подробности трагедии.
Комментарии