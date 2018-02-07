Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Тело зарезанного мужчины обнаружили в автомобиле в Лобне

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    Тело зарезанного мужчины обнаружили в автомобиле в Лобне

    Тело зарезанного мужчины обнаружили в автомобиле в Лобне

    В подмосковной Лобне в салоне автомобиля обнаружили мертвого мужчину с ножевым ранением.

    Об обнаружении тела мужчины в салоне машины в Лобне сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, зарезанный мужчина находился в автомобиле на пассажирском сиденье.

    В свою очередь в главке МВД по Московской области подтвердили обнаружение тела в Лобне, но не стали приводить подробности трагедии.

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