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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Пропавшую в Уфе студентку нашли мертвой в шахте лифта

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    Пропавшую в Уфе студентку нашли мертвой в шахте лифта

    Пропавшую в Уфе студентку нашли мертвой в шахте лифта

    Тело пропавшей 22-летней студентки Башкирского государственного медицинского университета, которую искали с середины января, обнаружили в шахте лифта одного из домов. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

    По информации СУ СК по Башкирии, утром 16 января студентка 5-го курса вышла из общежития на улице Мингажева в Уфе, и больше ее никто не видел. Сегодня тело девушки было обнаружено в шахте лифта одного из домов в центре города.

    По данным местных СМИ, Гузель Газетдинова приехала учиться в Уфу из Краснокамского района республики. В день пропажи она должна была отправиться в больницу на учебную практику, но так и не появилась на занятии.

    На месте обнаружения тела работают криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

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