Путин потребовал разобраться с экологией Красноярска «без затяжек»

До начала Универсиады-2019 остается чуть больше года, но основные объекты в Красноярске уже построили. Их сегодня осмотрел Владимир Путин. Но, открывая совещание по вопросам подготовки к Универсиаде, президент говорил не о том, что сделано, а о том, что еще сделать предстоит.

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Красноярск будет принимать атлетов из 100 стран — это крайне ответственное дело.



Владимир Путин, президент РФ: «Главная цель — объединить атлетов из разных стран мира под флагом взаимного уважения, дружбы и честной борьбы. И, конечно, познакомить наших гостей с уникальным культурным и природным богатством Сибири. Отмечу, что сфера студенческого спорта заняла особое место в общественной жизни России. Среди молодежи растет популярность активного образа жизни, ширится волонтерское движение, ребята показывают хорошие результаты на мировых турнирах».



Из текущих проблем — до сих пор не построены жилые корпуса, в которых разместятся спортсмены. Краевые власти не могут разобраться с подрядчиками, а время уходит и цены растут.



Другая проблема близка всем красноярцам. Как отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь, по всей вероятности, за пару дней до прилета президента, местные предприятия прикрыли вентили на дымовых трубах, но дышится в городе все равно с трудом. Как говорят местные жители, здесь воздух бывает таким, что его грызть можно. И президенту об этом известно.



Владимир Путин: «Особое внимание нужно уделить сфере экологического контроля. Еще раз повторю: наша задача — сделать так, чтобы Красноярск был не только мощным международным спортивным кластером, но и динамичным, комфортным для людей городом с современной городской и социальной инфраструктурой».



Путин провел отдельное совещание по экологическим проблемам и призвал подходить к их решению комплексно и «без затяжек».



Владимир Путин: «В этой связи у меня есть предложение: давайте мы обратимся в правительство РФ, я попрошу правительство и сделаем трехсторонний план совместной работы по улучшению экологической обстановки в Красноярске… Надо поработать, только чтобы без особых затяжек это было сделано».



Подробности — в видеоматериале.